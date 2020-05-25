Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Necip Fazıl'ı andı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 37'nci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 37'nci yılında andı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet diyerek salgın sürecinde adeta bizlere rehberlik eden, edebiyatımızın, fikriyat dünyamızın üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 37. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA