Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bugün Afrin'e, Münbiç'e ve Bölücü Örgütün İşgali...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bugün Afrin'e, Münbiç'e ve bölücü örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda Kobani olaylarıyla, çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin çok daha iyi farkına varıyoruz."