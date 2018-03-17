Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bugün Afrin'e, Münbiç'e ve Bölücü Örgütün İşgali...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bugün Afrin'e, Münbiç'e ve Bölücü Örgütün İşgali...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bugün Afrin'e, Münbiç'e ve bölücü örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda Kobani olaylarıyla, çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin çok daha iyi farkına varıyoruz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bugün Afrin'e, Münbiç'e ve bölücü örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda Kobani olaylarıyla, çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin çok daha iyi farkına varıyoruz."

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