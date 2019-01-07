IHAAW234534-SIY/07-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli The New York Times gazetesine yazdığı "Türkiye'nin Suriye'de barışı sağlamak için bir planı var" başlıklı makalede, Suriye'de uzun vadeli barış ve istikrara katkı sunacak kapsamlı bir stratejinin Türkiye'nin liderliği yoluyla sağlanabileceğini anlattı. 07.01.2019 23: 45: 34 TSI

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Kaynak: İHA