Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ile ilgili Yunanistan ve Mısır arasında yapılan anlaşmaya tepki göstererek, "Geçtiğimiz haftanın en önemli konusu da Akdeniz ve Ege'de verdiğimiz cevaplardı. Ancak Yunan tarafı bir kez daha göstermiş, Mısır'la hiçbir hukuki temeli olmayan anlaşmaya yönelmiştir. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda toprağında meşru çıkarlarında gözü yoktur" dedi.

Kaynak: İHA