Cumhurbaşkanı'nın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı davası başladı
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Cumhurbaşkanı'nın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı davası başladı

BEŞİKTAŞ'ta eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, iki gün sonra yine Ceylan G.

Cumhurbaşkanı'nın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı davası başladı
10.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:05
BEŞİKTAŞ'ta eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, iki gün sonra yine Ceylan G.'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçakladığı iddiasıyla bu kez tutuklanan Nazir Ilgın'ın yargılanmasına başlandı. Halen tutuklu olan sanık Nazır Ilgın'ın korona olması nedeniyle duruşmaya getirilmedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir Ilgın'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki göstermişti.   

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Nazir Ilgın ile müşteki Ceylan G. katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada, müşteki Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Duruşmaya, koronavirüs tedbirleri nedeniyle izleyici ve basın mensupları alınmadı. 

SANIK KORONA ÇIKTIĞI İÇİN GETİRİLEMEDİ

Mahkeme Başkanı, sanık Nazır Ilgın'ın kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinda olduğunun bildirildiğini belirtti. 

"SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİZ"Müşteki Ceylan G.'nin avukatı Çağrı Kılın, "Sanıktan şikayetçiyiz. Müştekiyi bir sonraki celse hazır edeceğiz. Olay yerinde herhangi bir güvenlik kamerası araştırması yapılmamıştır. Dosyaya sunduğumuz fotoğraflar, güvenlik kamerası kayıtları görülmektedir. Bu hususta kolluğa yazı yazılmasını ve sanık hakkında diğer soruşturma ve kovuşturma dosyalarının celbini talebini talep ediyoruz" dedi. Müşteki Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı ile duruşmaya katılma talebinde bulundu. 

BİR DAHAKİ CELSE HAZIR EDİLECEKMahkeme heyeti, Nazir Ilgın'ın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki celse hazır edilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Suçtan zarar görme ihtimaline binaen Ceylan G. ve Aile Bakanlığı'nın duruşmaya katılma sıfatıyla kabulüne hükmeden heyet, müşteki Ceylan G.'nin hazır edildiğinde dinlenilmesine de karar verdi. Müşteki avukatının talebi üzerine olay yerini gören güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu fotoğrafların ilgili ilçe emniyet müdürlüğüne gönderilen olay anını gösterir güvenlik kamerası kaydının bulunup bulunmadığının araştırılmasına ve mahkemeye gönderilmesini de kararlaştırıldı. Duruşma ertelendi. 

OLAYIN GEÇMİŞİBeşiktaş'ta eski sevgilisi Ceylan G.(29)'ye şiddet uygulayan Nazir İ.(25), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir Ilgın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Nazir Ilgın, serbest bırakılmasının ardından 8 Haziran'da akşam saat 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önüne kesip darp etmişti. Sanık Nazir Ilgın, Ceylan G.'yi elinden ve boynundan bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir Ilgın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Konuyla ilgili iki ayrı olay üzerine Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca iki ayrı iddianame düzenlenmişti. 6 Haziran'daki ilk olayla ilgili şüpheli Nazir İlgin hakkında "Kasten yaralama", "Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal", "Bıçakla tehdit teşebbüs", "Tehdit" suçlarından toplam 2 yıl 2 aydan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Sanık Ilgın'ın 8 Haziran'daki ikinci olayla ilgili ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. 

CUMHURBAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir Ilgın'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki göstermişti. Erdoğan, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" deyince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sonra tutuklandı. Şu anda içeride" yanıtını vermişti.

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIMIŞTI

Öte yandan, olay anına ilişkin çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Ceylan G.'nin yaralarının vatandaşlar tarafından sarıldığı ve sokakta birçok polis ekibinin olduğu görülüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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