Merve Bektaş kimdir? CHP Konya Ilgın Belediye Başkan Adayı Merve Bektaş kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Ilgın Belediye Başkan adayı ise Merve Bektaş. Merve Bektaş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MERVE BEKTAŞ KİMDİR?

Merve Bektaş 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Konya Ilgın Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.