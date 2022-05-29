Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi Konya'daki ailesine verildi - Haberler

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Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi Konya'daki ailesine verildi

AA - Abdullah Doğan - Güncel
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Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi Konya'daki ailesine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi Konya'nın Ilgın ilçesindeki ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi Konya'nın Ilgın ilçesindeki ailesine verildi.

Askeri erkan ve yetkililer doktor ve psikolog eşliğinde şehidin Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine şehadet haberini ulaştırdı.

Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

AA / Abdullah Doğan - Güncel

Piyade Uzman Çavuş Ilgın Şehit Konya Güncel Haberler

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