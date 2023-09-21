Konya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mürsel Ata (81) idaresindeki 42 UG 428 plakalı otomobil Mecidiye Kavşağı yakınlarında Mehmet Mezher Bozkurt (51) kontrolündeki 34 DFH 033 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Ata ile otomobildeki Fatma Ata (64), Fatime Ata (63) ve Hanife Akburak (69) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.