Son dakika haber! Obruğa düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre İtfaiye erinin 20 metre derinlikteki obruğa merdiven yardımıyla İtfaiye erine takılmış GoPro görüntüleri Koyunun obruktan çıkarıldığı anlar Konya'da obruğa düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı Yaklaşık 1 haftadır obrukta olduğu anlaşılan koyunun kurtarılma anı itfaiye erinin... İtfaiye erinin 20 metre derinlikteki obruğa merdiven yardımıyla İtfaiye erine takılmış GoPro görüntüleri Koyunun obruktan çıkarıldığı anlar Konya'da obruğa düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı Yaklaşık 1 haftadır obrukta olduğu anlaşılan koyunun kurtarılma anı itfaiye erinin kaskındaki kameraya yansıdı KONYA - Konya'nın Ilgın ilçesinde 20 metre derinliğindeki obruğa düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı. Büyükoba Mahallesi Unluk mevkisinde çalışan tarım işçileri, bölgedeki obruktan koyun sesi geldiğini fark edince, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 20 metre derinlikteki obruğa merdiven yardımıyla indi. Yaklaşık bir haftadır obrukta olduğu öğrenilen koyun, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi. Koyunun kurtarılma anı bir itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Ilgın Konya Güncel Haberler Son Dakika

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