TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 2 ÖLÜ,17 YARALI - Haberler

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TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 2 ÖLÜ,17 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

KONYA'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ilgın ilçesi Büyükoba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Bölgele çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

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