DEVA Partisi Ilgın adayı Seyit Ali Nadaroğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Ilgın belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ilgın belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Ilgın adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ilgın Belediye Başkan Adayı Seyit Ali Nadaroğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEYİT ALİ NADAROĞLU KİMDİR?

Seyit Ali Nadaroğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ilgın belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ILGINADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ilgın adayı belli oldu. DEVA Partisi Ilgın Belediye Başkan Adayı Seyit Ali Nadaroğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.