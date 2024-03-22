Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Konya'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Birlik ve beraberlik ruhunun, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacağına inanıyorum." dedi.

Işıkhan, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'nın Ilgın ilçesinde, esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçe merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Işıkhan, daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, her gün bir ilde vatandaşla buluştuğunu ifade etti.

Konya'nın her geçen gün ulaştığı gelişme sayesinde öneminin daha da arttığına işaret eden Işıkhan, kentin medeniyetlere ev sahipliği yapmış, üretim ve alın terinin yurdu olduğunu dile getirdi.

"Son 21 yılda genel bazda 372 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık"

Işıkhan, milli iradenin Türkiye'de hakim olmaya başladığı andan beri Konyalıların koşulsuz devlet ve hükümetin yanında yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Son 21 yılda Konya, ticarette, sanayide ve ihracatta bir marka şehir oldu. Bugün dünya çapında markalar üretir hale geldi. Bizler de Konya'nın bu büyük potansiyeline güvenerek son 21 yılda genel bazda 372 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yaptığı yatırım ve vatandaşlarımıza aktardığı destek tutarı 11 milyar lirayı aşmış durumda. Konya ise bu yatırımları ülkemizin geleceği için katma değer üreterek, kalkınmamıza öncülük ederek en iyi şekilde kullandı."

Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldıkları her konuda vatandaşlarla istişareyi, iletişimi ve diyaloğu ön planda tutmaya devam edeceklerinin altını çizen Işıkhan, "Bu noktada sizlerin fikirleri ve önerileri bizler için yol gösterici olacaktır. Birlik ve beraberlik ruhunun, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacağına inanıyorum." diye konuştu.

Işıkhan, AK Parti'nin ülkede belediyecilik anlayışını değiştirdiğini vurgulayarak, "AK Parti, milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmıştır. Aziz milletimiz 'yaparsa AK Parti yapar, Erdoğan yapar' diyerek bu hakikati ve güveni ortaya koymaktadır. İnşallah 31 Mart'ta Konya gerçek belediyecilikle yola devam edecek. Konya'dan en ufak bir şüphemiz bile yok. Uğur İbrahim Altay başkanımız artık Konya ile özdeşleşmiş, bu şehre ve ilçelerine uzun yıllar çok emeği geçmiş, kıymetli bir yol arkadaşımız." ifadelerini kullandı.

İftar programına AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı ve Latif Selvi, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Ilgın Belediye Başkan adayı Ömer Apil ile ilçedeki sivil toplum kuruluşu başkanları ve temsilcileri katıldı.