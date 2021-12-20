Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi ilan ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi ilan ediyorum."
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankasından krediyi alıp bunu başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların...
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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