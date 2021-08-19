Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye elbette yol geçen hanı değil. Bu ülkenin kanunlarına, kurallarına, düzenine uymayanların kaos çıkartacak tavırlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye elbette yol geçen hanı değil. Bu ülkenin kanunlarına, kurallarına, düzenine uymayanların kaos çıkartacak tavırlar sergilemesine asla izin vermeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye elbette yol geçen hanı değil. Bu ülkenin kanunlarına, kurallarına, düzenine uymayanların kaos çıkartacak tavırlar sergilemesine asla izin vermeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca