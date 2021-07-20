Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır"
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı. (4)

Erdoğan: "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır."

Erdoğan: "Hiç kusura bakmasınlar, değil 47, 147 yıl da 247 yıl da geçse Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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