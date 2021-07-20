Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır"

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı.