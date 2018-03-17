Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mardin Devletin Himayesi Altında Eski İhtişamına Kavuşuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de artık otellerin dolu olduğunu belirterek, kentin devletin himayesi altında eski ihtişamına kavuştuğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin İl Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresine katıldı. Artuklu Spor Salonu'nda yapılan kongrede partililere hitap eden Erdoğan, Mardin'in terörün acısını da, huzurun kıymetini de çok iyi bilen bir şehir olduğunu belirtti. Mardin'de artık otellerin dolu olduğunu ifade eden Erdoğan, mart ayı itibariyle doluluk oranının yüzde 90'ı aştığını vurguladı. Bunun, kent huzurlu bir hale geldiğinde herkesin akın edeceği anlamına geldiğine dikkat çeken Erdoğan, Mardin'in devletin himayesi altında eski ihtişamına kavuştuğuna işaret etti.

"81 milyonu kucaklamanın çabası içinde olduk"

Bir dönem bölücü terör örgütüne akan kaynakların artık Mardin'e harcandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nusaybin'in sokaklarını alt etmek için kullanılan kepçe ve kamyonlar artık Nusaybin'i ayağı kaldırmak için kullanıyor. Belediyecilik hizmetlerinde, sağlıktan altyapıya kadar tüm alanlarda Mardin emin adımlarla ilerliyor. Bir taraftan kaybettiği zamanı telafi ederken diğer taraftan Mardin'i Mardin yapan değerlerle barışıyor. Biz hiçbir zaman, bölücü terör örgütünün tehditlerine rağmen, Mardin'i ihmal etmedik. Ne şehirlerimiz arasında, ne vatandaşlarımız arasında ayrım yaptık. Ekonomiyi büyütürken, özgürlüklerden taviz vermedik. Kültürel haklar konusunda eşi benzeri olmayan reformlar hayata geçirdik. Hiç kimseyi dini, etnik kimliği, inancı ya da dış görünüşü nedeniyle ötekileştirmedik. Bize oy versin vermesin 81 milyonu kucaklamanın çabası içinde olduk" dedi.

"15 yılda 25 katrilyonu aşan yatırım yaptık"

Gençlere seslenen Erdoğan, "Gençler, bunu bilmeniz lazım, herkese anlatmanız lazım, son 15 yılda toplam 25 katrilyonu aşan yatırım yaptık. Artuklu Üniversitesini kurduk, 3 bin 765 adet yeni derslik, yükseköğrenim yurtları, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri kazandırdık. Yeşilli, Dargeçit, Nusaybin'e gençlik merkezleri, Mardin merkeze de atletizm stadyumu yapıyoruz. Bunların proje çalışması devam ediyor. 14'ü hastane olmak üzere 34 sağlık tesisi yaptık. Çukur teröründen en çok zarar gören ilçelerimizden Nusaybin'i yeniden ayağı kaldırıyoruz. TOKİ, Nusaybin'e 5 bin 53 konut yapıyor. 4 bin 657'si ağustosta sahiplerine teslim ediliyor. Kalan 394 konutun yapımına da bu ay içinde başlıyoruz. 2012'ye kadar Mardin'e 29 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 15 yılda 269 kilometreye çıkardık. Derik ve Dargeçit ilçelerimizdeki cadde ve sokakları yeniden ele alarak, yollarını yaptık. Bölünmüş yolları önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Karaman, Adana, Gaziantep hızlı tren projemiz, Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e gelecek buradan da Habur'a kadar uzanacak. Bu hattı Diyarbakır'a kadar bağlıyoruz. 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaparak havalimanını büyüttük, modernize ettik. Yolcu trafiği 19 bindi, 681 bine ulaştı. Ilısu Barajı kentin en gözde projelerinden biri. Ürettiği enerjiyle 1,5 katrilyon katkı sağlayacak. Barajın inşaatında sona doğru geliyoruz. 8,5 katrilyon lira maliyeti olan Ilısu, hazirandan itibaren su tatmaya başlayacak. Şanlıurfa-Mardin arasında inşa ettiğimiz, Süveyş kanalından uzun olan, ülkemizin en uzun suni nehri olan ana kanaldır. Mardin ve Şanlıurfa'daki topraklar suyla buluşacak. Beyazsu kaynağından aldığımız suyu şehir merkezi ve ilçelere ileterek, içme ve kullanma su ihtiyacını karşıladık. Mardin'e toplam 2 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bir de işte diyorlar ki, 'Destek yok.' İnşallah gelecekte de Allah imkan verdikçe bu destekleri arttıracağız. Zor denileni bugüne kadar hep yaptık. İmkansız denilene biraz zaman harcadık. Her dava arkadaşımın omuzundaki yüzün bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Yeni heyetimize Mardin'de başarılar diliyorum" diye konuştu. - MARDİN