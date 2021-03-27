Son dakika haberleri | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR
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Son dakika haberleri | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor.

ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan buradan çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor. Kabul basına kapalı olarak saat 13.40'da başladı.

Son dakika haberleri | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR
Son dakika haberleri | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR
Son dakika haberleri | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR
Son dakika haberleri | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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