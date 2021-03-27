Son dakika haberleri | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan buradan çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor. Kabul basına kapalı olarak saat 13.40'da başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı