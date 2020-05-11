Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (2) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart tarihinin üzerinden 2 ayın geçtiğini, salgının sağlık boyutunu geçip, küresel düzeyde yeniden yapılanma arayışlarının kapılarını araladığı bir sürecin yaşandığını söyledi.

Bu küresel salgına karşı 83 milyonla birlikte verdikleri mücadeleyi başarıyla devam ettirdiklerini belirten Erdoğan, yeni vaka sayısının, ölüm sayısının, yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayısının giderek azaldığını ifade etti.

İyileşen hasta sayısının, toplam test sayısının katlanarak arttığını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurallara riayet ederek gösterdikleri sabır ve fedakarlık için vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atmaya başlama imkanı verdi. Ancak geçtiğimiz hafta da ifade ettiğim gibi tüm dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ederek devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik. Dünyanın koronavirüs salgınını, tamamen yenmesinin vakit alacağı açıkça ortadadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken, bazı ülkelerde salgının tüm hızıyla sürdüğünü, bazılarında da yeni başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu tablo bize uzunca bir süre hayatımızı maske kullanımı, fiziki mesafeyi koruma ve temizliğe sıkı riayetin esasını oluşturduğu yeni düzene göre sürdürmemiz gerektiğine işaret ediyor. Bunun için vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Salgın döneminde en küçük bir rehavetin nasıl büyük felaketlere yol açabileceğinin dünyada ve ülkemizde pek çok örneği vardır.

Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 300'ündeki karantina uygulaması sona ererken, 112'sinde devam ediyor. Maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan bir araya gelinen etkinliklerde tek bir enfekte kişi dahi zincirleme olarak yüzlerce, binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor. Gerçekten zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta, ulaşım araçlarında, açık ve kapalı mekanlarda gereksiz kalabalıklar oluşturanlar kendi elleriyle virüsü besliyorlar. Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Bu gerçeği ne kadar hızlı kabullenir ve içselleştirirsek, mücadelemizi de o derece etkili yürütürüz."

"Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız." diyerek, sokakta, markette, iş yerinde, her yerde fiziki mesafenin mutlaka korunması gerektiğini vurguladı.

Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durulması, hayatın sadeleştirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıda işimiz bitip de evimize döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı bir temizlik yaparak hayatımıza devam edeceğiz. Attığımız normalleşme adımlarının, işte bu kavramlar çerçevesinde değerlendirilmesini istiyorum. Yani tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"SSK ve Bağkur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu"

Erdoğan, aldıkları tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir süreçte yürüteceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar bünyesinde süren çalışmaları anbean gözden geçirerek eksikleri tamamladıklarını, aksaklıkları düzelttiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Esnafımıza ve çalışanlarımıza, ekmeklerini kazanabilecekleri, evlerini geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayicimize, ihracatçımıza, iş dünyamıza çarklarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içindeyiz. Bu kapsamda mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağkur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimini telafi edilemeyecek bir zarar görmeden sürdürmelerini sağlamak istiyoruz."

Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde Türkiye'yi daha avantajlı bir konuma getirmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Süratle geliştirdiğimiz programlarla, çalışma, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başlıkları altında oluşturduğumuz sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz." dedi.

Erdoğan, sağlık ile ilgili hassasiyetlerden asla taviz vermeden milleti ve ülkeyi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlı olduklarını anlattı.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci etabı 21 Mayıs'ta açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının tünel ışığı görme törenini icra ettiklerini hatırlatarak, Nisan 2021'de bu hattın havalimanından Kağıthane'ye kadar olan kısmını, en geç Eylül 2021'de de tamamını hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Önceki gün bayrama kadar açılışa hazır hale gelecek olan Yeşilköy ve Sancaktepe hastaneleri ile Sultan 2. Abdülhamit'in emaneti olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin inşaatını incelediğini belirten Erdoğan, ilk etabını 20 Nisan'da hizmete aldıkları 2 bin 682 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci etabını, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile birlikte telekonferans iştirakiyle 21 Mayıs'ta hizmete açacaklarını bildirdi.

Erdoğan, "Hamdolsun ülkemiz bu dönemde her alanda gıpta ile takip edilen bir yerde duruyor. Tamamen Türkiye'ye mahsus bir model olan ve bizim hayata geçirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası sistemimizin önemini bu süreçte hep birlikte çok daha iyi gördük. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanın dahi aylık 88 lira gibi herkesin gücünün yeteceği bir meblağ ile dahil olabildiği bu sistem, pek çok ülke tarafından yakın incelemeye alınmıştır." dedi.

Yüksek standartlarda hizmet veren kamu sağlık kuruluşlarının yanı sıra özel sağlık kuruluşlarının da makul katkılarla sisteme dahil olmasının, ülkeye mahsus bir uygulama olduğunu aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Salgın döneminde en çok ihtiyaç duyulan tedavi yöntemlerini ve ilaçlarıyla 11'i kanser olmak üzere 43 kritik ilacı daha geçtiğimiz günlerde ödeme kapsamına alarak vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu gösterdik. Bu güzel tablo, 2003 yılından beri aşama aşama hayata geçirdiğimiz sosyal güvenlik reformlarının neticesidir. Bu vesileyle 11-17 Mayıs Sosyal Güvenlik Kurumu Haftası dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumumuzun tüm çalışanlarına gayretleri ve emekleri için teşekkür ediyorum."

"Bu ılımlı tablo, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde marka haline gelmesine katkı sağlayacak"

Türkiye'nin salgın krizini yönetmedeki başarının başta bilim insanları olmak üzere herkesin ilgisini çektiğini belirten Erdoğan, bu ılımlı tablonun, yakın tarihte Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde dünyanın önde gelen markalarından biri haline gelmesine katkı sağlayacağını aktardı.

Erdoğan, salgınla mücadelede gösterilen başarının, tedbirleri salgın sonrasında da devam ettirerek, üretimi ve istihdamı harekete geçirmede tekrarlayacaklarına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığının her sektörde bu adımların nasıl, hangi aşamalara göre ve ne şekilde atılacağıyla ilgili rehberler hazırladığını, kurumların ve işletmelerin faaliyetlerini bu rehberlerdeki esaslara göre yürüteceğini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA