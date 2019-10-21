Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisini kabul etti

21.10.2019 17:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Büyükelçi McGuinness, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi McGuinness'in eşi, çocukları ve bazı elçilik çalışanlarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Erdoğan, Büyükelçi McGuinness'in kızları ile yakından ilgilendi. - ANKARA

Kaynak: İHA