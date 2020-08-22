Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
22.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:12

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: AA

Manşet

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