Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomide, yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide, yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte...

AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide, yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide, yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz."

AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomide, yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte... - Haberler
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