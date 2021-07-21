Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Caferoviç ile görüştü
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Caferoviç ile görüştü

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Caferoviç ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Caferoviç görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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