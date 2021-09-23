Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize S-400 konusunu bahane edip F-35'leri vermemek, devletler arası ilişkilerde ne diplomasi ne münasebetler noktasında...
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize S-400 konusunu bahane edip F-35'leri vermemek, devletler arası ilişkilerde ne diplomasi ne münasebetler noktasında kimlik ortaya koymaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize S-400 konusunu bahane edip F-35'leri vermemek, devletler arası ilişkilerde ne diplomasi ne münasebetler noktasında kimlik ortaya koymaktır."
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri