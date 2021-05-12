Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz