Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim."

21.09.2019 13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim."

Kaynak: AA
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