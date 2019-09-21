Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75....
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim."
21.09.2019 13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim."
Kaynak: AA