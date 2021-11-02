Cuma Pazarı projesi için hazırlıklar devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Cuma Pazarı projesi için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Proje alanı içerisinde yer alan atıl vaziyetteki evlerin ve duvarın yıkımı belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Çukurbahçe olarak bilinen ve pazar yeri olarak kamulaştırılan alanda Cuma Pazarı projesi hazırlıklarına devam ediliyor. Bu kapsamda alanın boşaltılıp temizlenmesi amacıyla Hazine Ve Maliye Bakanlığı Kararının ardından atıl vaziyetteki 2 adet ev ve duvar ile Turgutlu Belediyesinin 2014 yılında kamulaştırdığı ve yine kullanılmayan 3 adet boş ev dahil olmak üzere toplamda 5 adet evin yıkımı ekiplerce yapılıyor.

İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden plan ve proje onayının alınmasının ardından Cuma Pazarı'nın yapımına başlanacak. 3 bin 650 metrekare kapalı alan üzerine yapılacak proje, 180 adet tezgah ve 20 adet dükkandan oluşacak. Pazarın içerisinde ayrıca 60 araçlık açık, 120 araçlık kapalı otopark yer alacak.

"Turgutlu'muza yakışır bir pazar yerini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız"

Cuma Pazarı projesi ile Turgutlu'ya yakışır temiz ve modern bir pazar yeri yapılacağını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Cuma Pazarı projemizi en kısa sürede hayata geçirebilmek adına tüm hazırlıklarımızı bir bir gerçekleştiriyoruz. Alanın temizlenip projeye hazır hale getirilmesi için yıllardır kullanılmayan evlerin yıkımını sürdürüyoruz. Proje alanımızı temizleme ve İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden plan ve projemizin onaylanmasının hemen ardından projemizi tamamlayarak Turgutlu'muza yakışır temiz ve modern pazar yerini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Cuma Pazarı projemiz Turgutlu'muza şimdiden hayırlı olsun" dedi. - MANİSA