Çubuk Belediyesinde maaş promosyon ihalesi yapıldı

Ankara'nın Çubuk Belediyesine bağlı Yeşil Çubuk Gıda İnşaat AŞ ile Çubuk Belediyesi Personel AŞ şirketlerinde çalışan 203 kişiyi kapsayan maaş promosyonu ihalesini Akbank kazandı.

Ankara'nın Çubuk Belediyesine bağlı Yeşil Çubuk Gıda İnşaat AŞ ile Çubuk Belediyesi Personel AŞ şirketlerinde çalışan 203 kişiyi kapsayan maaş promosyonu ihalesini Akbank kazandı.

Yeşil Çubuk Gıda İnşaat AŞ. ile Çubuk Belediyesi Personel AŞ tarafından 203 çalışanı ilgilendiren maaş promosyonu ihalesi açık artırma usulü ile Çubuk Belediyesi Meclis ve Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İhaleye 10 banka teklif gönderdi. Açık artırmaya katılan 8 banka arasında ise 6'ncı tur sonunda ihaleyi Akbank kazandı. Banka, 3 yıl maaş hesabı karşılığında kişi başı 2 bin 843 lira promosyon ödeyecek. Promosyon, haziran ayı başında tek seferde çalışanların hesabına yatırılacak.

Çalışanlarının çok daha fazla avantajlı hale gelmeleri için çaba serf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Çalışanlarımız promosyon ücretlerini aileleriyle güle güle harcasınlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner