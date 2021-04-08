Covid-19 denetimlerinde kurallara uymayan 49 kişiye para cezası
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Covid-19 denetimlerinde kurallara uymayan 49 kişiye para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Covid-19 denetimlerinde kurallara uymayan 49 kişiye para cezası

Mersin polisi, korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde ticari taksi ve şehir içi ile şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan 49 kişiye cezai işlem uyguladı.

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Mersin polisi, korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde ticari taksi ve şehir içi ile şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan 49 kişiye cezai işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde Türkiye'de sürekli artış gösteren korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Bu kapsamanda il genelinde faaliyet gösteren ticari taksi ile şehir içi ve şehirlararası çalışan toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdiği denetimlerde, 4 bin 410 toplu taşıma aracı ile taksi, 204 taksi durağı kontrol edilirken, kurallara uymayan 49 kişiye para cezası uygulandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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