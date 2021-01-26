Coşkun Sabah: O teklifi reddetmek vatana ihanet
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Coşkun Sabah: O teklifi reddetmek vatana ihanet

26.01.2021 09:20 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:24
Coşkun Sabah: O teklifi reddetmek vatana ihanet

MESAM'a kayyım olarak atanması hakkında konuşan sanatçı, konunun politize edildiğini söyledi: "Kültür Bakanlığı tarafından 3 sene önce MESAM'a kayyım atandık.

MESAM'a kayyım olarak atanması hakkında konuşan sanatçı, konunun politize edildiğini söyledi: "Kültür Bakanlığı tarafından 3 sene önce MESAM'a kayyım atandık. Bir müzisyen olarak Kültür Bakanlığı'ndan gelen telefonu refüze etme şansım yok. Vatana ihanettir. Ama kayyım olmayı kabul ettiğim için büyük bir linç başlattılar. Bunu politize etmenin bir anlamı yok."

Kaynak: Hürriyet

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