: Çorum'dan depremzedeler için yardım ve kan bağışı

25.01.2020 19:39 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:41

Çorum'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için gıda malzemeleri ve giyecekler hazırlandı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllülerince kan bağışında bulunuldu.

Çorum Belediyesi Gıda Bankasından tedarik edilen yağ, şeker, un, baklagil gibi yiyecek malzemelerinden oluşan gıda kolileri, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve belediye personelince nakliye araçlarına yüklendi.

Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından yardım çalışmalarına başladıklarını, ihtiyaç duyulması halinde bölgeye sevk edilecek ekipleri belirlediklerini söyledi.

AFAD'dan gelen bilgi doğrultusunda yiyecek ve kışlık malzeme tedarik ettiklerini anlatan Aşgın, "Bin paket gıda kolisinin yanı sıra 1900 parça battaniye, kaban, mont, ayakkabı gibi giyecek kolileri hazırladık." dedi.

Depremin tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü vurgulayan Aşgın, deprem sonrası ülkenin her yanında başlatılan yardım kampanyalarının Türk milletinin ne kadar yardımsever olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret etti.

Devletin de tüm kurumlarıyla depremzedelerin yanında yer aldığının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bölge halkının en çok neye ihtiyacı olduğu konusunda bilgiye sahibiz. AFAD'dan gelecek talep doğrultusunda depremzede kardeşlerimize göndermek üzere hazır bekliyoruz. Aldığımız bilgiye göre bölgede yardımlarla ilgili sıkıntı yok. İlerleyen dönemlerde talep olursa Çorumlu hemşehrilerimizi de ayni yardım için desteğe davet edebiliriz. Bölgeye yardım etmek isteyen hemşehrilerimiz AFAD, Kızılay gibi kurumlar başta olmak üzere bölgeye yardım amaçlı açılmış hesaplara nakdi yardımda bulunabilir."

AFAD gönüllülerinden kan bağışı

Çorum AFAD gönüllüleri, depremde yaralananlar için Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Sosyal medya üzerinden haberleşip Elazığ'a gitmek isteyen Çorum AFAD gönüllüleri, yeterli personel sevk edilmesinden dolayı bölgeye gidemeyince kan bağışında bulunmayı kararlaştırdı.

Türk Kızılayı Çorum Şubesine ait mobil kan alma merkezine giden gönüllüler, kan bağışı yaptı.

Çorum AFAD Müdürü Elvan Kaya ve kurum personeli de gönüllülerle kan bağışladı.

Kaya, Çorum'dan Elazığ'a 5 arama kurtarma teknisyeninden oluşan ekip, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 ambulans ve 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönderildiğini söyledi.

AFAD gönüllülerinin de depremzedeler için bir şeyler yapmak istediğini belirten Kaya, "Çorum'da 180 civarında AFAD gönüllüsü var. Gönüllülerimiz, 'Devletimize ve milletimize destek olalım' diyerek kan bağışında bulunmak istedi." diye konuştu.

AFAD gönüllüsü Büşra Kılıçlı ise Elazığ'da üzücü bir olay yaşandığına dikkati çekerek, "Deprem hepimizin başına gelebilir. Elazığ'daki insanlara destek olmak için kan bağışında bulunuyoruz. Devletimizin ve milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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