Çorum'da kar yağarken güneşin açması güzel görüntüler oluşturdu
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Çorum'da kar yağarken güneşin açması güzel görüntüler oluşturdu

28.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:50
Çorum'da kar yağarken güneşin açması güzel görüntüler oluşturdu

Çorum'da kar yağışıyla birlikte güneşin açması, güzel görüntüler oluşturdu.

Çorum'da kar yağışıyla birlikte güneşin açması, güzel görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Kuvvetli rüzgarla etkisini artıran kar yağışı sırasında güneşin açması güzel görüntüler oluşmasını sağladı.

Kar ve güneşi bir arada yakalayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da tarihi taş binadaki makam odasının penceresinden cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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