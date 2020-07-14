Çorlu Belediyesi asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Dadaloğlu Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Dadaloğlu Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi'nde ve caddenin ara sokaklarında asfalt öncesi kazı dolgu çalışması yapıldı. Dadaloğlu Caddesi'ne bağlanan 2. ve 3. Sokak'taki yol iyileştirme işlemlerinin ardından kaldırım, tretuvar ve asfalt çalışmalarının da sonuna gelindi.

Asfalt serimi öncesinde yollar sağlam zemin bulununcaya kadar iş makineleriyle kazıldı, üstüne mekanik malzeme olan balast ve tüvenan serildi. Son olarak silindiraj yapılarak caddenin altyapısı tamamlandı. Dadaloğlu Caddesi'ne toplamda bin 786 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Asfalt Üretim Tesisimizde kendi imkanlarımızla ürettiğimiz asfaltlarımızı yollarımıza serdik. Dadaloğlu Caddesi'ndeki üst yapı çalışmaları sonlandırıldı ve caddemiz araç trafiğine açıldı. Vatandaşlarımızın kent içi ulaşım kalitesini yükseltmeyi hedeflediğimiz hizmetlerimizin Çorlu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrin muhtelif noktalarında yaz ayları boyunca asfalt serim, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam edecek." şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA