Corendon Airlines, yaz 2021 etnik uçuş programını genişletti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Corendon Airlines, yaz 2021 etnik uçuş programını genişletti

Corendon Airlines, yaz 2021 sezonunun etnik uçuş programını açıkladı.

Corendon Airlines, yaz 2021 etnik uçuş programını genişletti
14.09.2020 11:28 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:33

Corendon Airlines, yaz 2021 sezonunun etnik uçuş programını açıkladı. Pandemi sürecinde de uçuş ağını büyütmeye devam eden Corendon Airlines, yaz 2021 sezonunda Avrupa'nın yanı sıra Anadolu'daki uçuş noktası sayısını da arttıracak.

Pandemi sebebiyle 2020 sezonunda turistik uçuşlara olan talebin azalmış olmasına rağmen, yurt dışında yaşayan vatandaşların memlekete seyahat etmekten vazgeçmediğini belirten Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, bu sebeple 2021 sezonunda bu hatlardaki uçuş sayısını ve alternatiflerini genişlettiklerini belirtti. Mine Aslan, "2021'de Avrupa'da uçak konumlandırdığımız meydan sayısını 6'ya çıkarıyoruz. Bu merkezlerden Anadolu'ya yoğun bir şekilde uçarken Anadolu'daki merkezlerimiz Antalya, Bodrum, İzmir ve Kayseri'deki uçaklarımız ile de bu uçuşları destekleyeceğiz. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın yüksek ilgi gösterdiği Zonguldak meydanına Köln, Münster ve Düsseldorf'tan yoğun bir program hazırladık. Yine 2020'de başladığımız Belçika ve Hollanda çıkışlı etnik uçuş ağımızı da güçlendirerek bu ülkelerdeki vatandaşlarımızın talebine de cevap vermeyi amaçlıyoruz. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika'dan Anadolu'nun 16 şehrine düzenleyeceğimiz seferlerle 2021 sezonunda etnik pazara sunduğumuz koltuk sayısını 1 milyona çıkarıyoruz" dedi.

Corendon Airlines sezon başından beri uyguladığı "Biletiniz Güvende" kampanyasının süresini uzatarak, müşterilerine esnek rezervasyon imkanı sağlamaya devam ediyor. Corendon Airlines'dan 31 Ekim 2020'ye kadar bilet alan yolcular, uçuşlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar erteleyebilme ve biletlerini istedikleri destinasyona değiştirebilme imkanına sahip oluyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Destici Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Arda Turan Metin Oktay Eddie Newton Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk İzmir Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Corendon Airlines, yaz 2021 etnik uçuş programını genişletti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 11:37:25. #1.15#
title