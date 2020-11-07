Çöp depolama alanında başlayan yangın ormana sıçradı

İzmir'in Foça ilçesinde çöp depolama alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İzmir'in Foça ilçesinde çöp depolama alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Foça Belediyesi'ne ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana saçradı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine yangının saat 06.00 sıralarında çıktığını söyledi.

Ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirten Çetin, "Günün aydınlanmasıyla birlikte yangını söndürme çalışmalarına havadanda müdahale başladı. Alanda fazla ormanlık alan bulunmuyor. Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı