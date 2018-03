Çomü Hastanesinin Yeni Binası Tanıtıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi için tanıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Avustralya Konsolosu Dylan Wallsh, AK Parti İl Başkan Vekili Ergin Sezen, protokol üyeleri ile ÇOMÜ'lü idareciler katıldı.

Açılışta konuşan ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Okhan Akdur yeni ve modern bir binada hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu paylaşarak, "Terzioğlu Yerleşkemizdeki yeni binamız 9 katlı ve 4 ayrı bloktan oluşuyor. 60 bin m2 kapalı alana sahip. Kepez'deki hastanemizin yaklaşık 5 katı büyüklüğünde. En yeni tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile donatıldı. Yoğun bakımlarımız, ameliyathanelerimiz, hasta yataklı servislerimiz, görüntüleme ünitelerimiz ve laboratuvarlarımızla Çanakkale halkına hizmet vermeye başladık" dedi.

Yenilenen cihaz ve ekipmanlarla hizmet verilen alanlara ve hizmetin kalitesindeki artışlara değinen Başhekim Akdur, "Kepez'de 35 olan poliklinik sayımız 100'e çıktı. Yoğun bakımlarımızın yatak kapasitesi 19'dan 70'e çıkacak. Acil servisimiz aynı anda 40 hastaya bakabilecek şekilde tüm ekipmanlarıyla yenilendi. Genel yatak kapasitemiz iki katına çıkarıldı ve ek binamızla birlikte 550 yatak kapasitesine ulaştı. Organ nakli ile Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyathanelerimiz kendilerine ait ameliyathanelerinin yanı sıra bir bütün olarak düşünüldüğünde ameliyathane kapasitemiz iki katına çıkarıldı. Sadece fiziki mekan olarak değil tüm cihaz ve ekipman ihtiyacımız yenilendi. Türkiye'de sadece 14 merkezde bulunan tomografi cihazımız hizmet veriyor. Bu cihazla anjiyografide elde ettiğimiz kalp damarlarının görüntülenmesi sağlanabiliyor. Bir saniye gibi bir sürede beyin tomografisinin çekim işlemini benzerlerinden çok daha az radyasyonla gerçekleştirilebiliyoruz. Röntgen ünitelerimiz yenilendi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu güzel hastane Çanakkale ve bölgemiz hastalarına ihtiyaç duydukları tüm sağlık hizmetini il dışına gitmelerine gerek kalmadan sağlayacak şekilde donatılmış durumda. Ameliyatsız kalp kapak değişimi, ritim bozukluklarının dondurularak tedavisi, biyonik kulak dediğimiz yapay kulak takılma işlemi, yapay akciğer uygulaması ve organ nakli uygulamalarının yanı sıra bu uygulamaların yelpazesini ve sayılarını arttırmayı düşünüyoruz ve planlıyoruz. İnsanlarımızın hak ettiği sağlık hizmetini almalarına, şifa bulmalarına olanak sağlayacak olan bu güzel hastanenin yapımında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte hastanenin yapım sürecini her adımda takip eden, desteklerini her an yanımızda hissettiğimiz Rektör Prof. Dr. Yücel Acer olmak üzere, hastane yönetim kadromuza, idari personelimize, hoşgörü ve sabırları için öğretim üyelerimize, tüm hastane çalışanlarımıza tabi ki yüklenici firmaya da teşekkür ediyorum. Hastanemizin üniversitemize ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise, "Bugün, Çanakkale'miz ve üniversitemiz için çok önemli ve tarihi bir gün. Ülkemizde sağlık gibi önemli bir temel alanda hizmet eden belli başlı 3 sağlık kuruluşu vardır. Bunlardan ilki Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, ikincisi özel hastaneler ve üçüncüsü de şu an çatısı altında bulunduğumuz üniversite hastaneleridir. Bu hastanelerin üçü bir arada düşünüldüğünde, sağlık alanında Türkiye'de son yıllarda çok ciddi atılımlar gerçekleştirildi. Artık daha nitelikli, kaliteli ve seviyeli sağlık hizmeti veriliyor. Türkiye de devlet üniversitelerinin bir kısmında araştırma ve uygulama hastaneleri mevcut. Bunların dışında, bazı üniversiteler de devlet hastaneleriyle protokol imzalayarak hizmet vermeye çalışıyorlar. Üniversite hastaneleri vazgeçilebilir kurumlar değildir. Gerek öğrencilerimiz, gerekse hocalarımız eğitimlerini ve bilimsel araştırmalarını üniversitemizin hastanesinde tamamlıyorlar. Bu anlamda Tıp Fakültesi için hastaneler vazgeçilmez bir unsurdur. Üniversite hastaneleri sağlık konusunda çevresine büyük hizmet vermektedir. Yeni binasında hizmet veren üniversite hastanesi gururla tanıtacağımız bir hastane oldu. Böylesine kaliteli bir sağlık kuruluşunun Çanakkale'ye nasıl değer ve hizmet kattığının görülebilmesini istiyoruz. Hastanemizin yapım aşamasındaki son 3 yılında daha kaliteli hizmet için neler olabilir diye hocalarımızın görüşlerini alarak yeni eklemeler ve revizyonlar yaptık. Böylece hastanemiz, eksikleri hususunda tespit ve incelemelerden geçerek olabilecek en iyi noktaya gelmiş oldu. Buradaki kalite ve başarı, hocalarımızın verecekleri katkılarla olacaktır. Çanakkale'ye hizmet anlamında en üst seviyedeyiz. Hastanemizin yapımında büyük desteği olan hükümetimize, Kalkınma Bakanlığı'na, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan'a, milletvekillerimize, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara, üniversitemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Hastanemiz sadece Çanakkale için değil, Türkiye ve bilim dünyası için de büyük katkı sağlayacaktır. Bizleri yalnız bırakmayıp bugün bu gururu bizlerle paylaşan değerli misafirlerimize de katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyor, tekrar hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hastanenin çeşitli birimleri gezildi. - ÇANAKKALE