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Club Brugge'den açıklama: 'Diagne dünyanın en iyilerinden biri'

Defans oyuncusu Simon Deli, "Diagne harika bir forvet, en iyilerden biri. Gol atmak için 5 pozisyona birden girmeye ihtiyaç duymuyor.

27.01.2020 19:21 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:21
Club Brugge'den açıklama: 'Diagne dünyanın en iyilerinden biri'

Defans oyuncusu Simon Deli, "Diagne harika bir forvet, en iyilerden biri. Gol atmak için 5 pozisyona birden girmeye ihtiyaç duymuyor. 'e geldiğinde iyi durumda değildi ve hemen fark yaratamadı. Onunla son güne kadar konuştum ancak herkesin kendi karakteri var. Herhalde Club Brugge'de kalmak istemedi, bilmiyorum" dedi


"KARARI KULÜP VERİR"


Brandon Mechele ise, Senegalli oyuncunun farklı tipte bir forvet olduğunu kaydederken, "O elimizdeki forvetlerden farklı. Topu saklayabilen bir oyuncu ama bir yerde oynuyorsan, oraya adapte olmalısın. Ne yaşandıysa, yaşandı. Kararı kulüp verir, biz değil" ifadelerini kullandı.


Club Brugge'de 12 maçta 4 gol atan Diagne, PSG maçında penaltıcı olmamasına rağmen topun başına geçerek kaçırması sonrasında teknik direktörüyle tartışmış ve gözden çıkarılmıştı(Sporx)


Kaynak: Hürriyet

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