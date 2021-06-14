Cizre polisi 112 acil çağrı merkezi hattı hakkında vatandaşları bilgilendirdi
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Cizre polisi 112 acil çağrı merkezi hattı hakkında vatandaşları bilgilendirdi

Cizre polisi 112 acil çağrı merkezi hattı hakkında vatandaşları bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 112 acil çağrı merkezi hattını ve o hattın nasıl kullanıldığına dair vatandaşları bilgilendirdi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 112 acil çağrı merkezi hattını ve o hattın nasıl kullanıldığına dair vatandaşları bilgilendirdi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 112 acil çağrı merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında 112 acil çağrı merkezi hattını ve o hattın nasıl kullanıldığına dair vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, PTT, banka, belediye, kaymakamlık ve iş merkezleri içi ve çevresinde bulunan vatandaşlara Cizre'de 112 Yakınından Daha Çabuk Gelir sloganı ile "Acil durumlarda hangi numarayı ararsınız" şeklinde soru yöneltip, 112 acil çağrı merkezini henüz bilinmediği ve bunun üzerine 112 acil çağrı merkezi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Ayrıca, AFAD, Sahil Güvenlik, itfaiye, polis ve asker için tek tek aramak yerine sadece 112 aranarak her konuda yardım alabilecekleri belirtilirken 65 yaş üstü vatandaşlara 112'yi arayarak Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine ulaşabilecekleri anlatıldı. - ŞIRNAK

Cizre polisi 112 acil çağrı merkezi hattı hakkında vatandaşları bilgilendirdi
Cizre polisi 112 acil çağrı merkezi hattı hakkında vatandaşları bilgilendirdi
Cizre polisi 112 acil çağrı merkezi hattı hakkında vatandaşları bilgilendirdi
Cizre polisi 112 acil çağrı merkezi hattı hakkında vatandaşları bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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