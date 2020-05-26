Cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle bir kişiyi öldüren sevgililerin talebi reddedildi
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Cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle bir kişiyi öldüren sevgililerin talebi reddedildi

Bursa'da cinsel içerikli mesaj attığı adamı evlerinde döverek öldüren sevgili çiftin, ev hapsi şartıyla tahliye talepleri mahkemece reddedildi.

Cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle bir kişiyi öldüren sevgililerin talebi reddedildi
26.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:00

Bursa'da cinsel içerikli mesaj attığı adamı evlerinde döverek öldüren sevgili çiftin, ev hapsi şartıyla tahliye talepleri mahkemece reddedildi.

Kendisine cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığı iddiasıyla evlerine çağırdıkları İrfan Aksoy'u (48) darp ederek öldüren Ayşe G. (43) ile sevgilisi Alaattin O.'nun tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandıkları mahkemeden talep ettikleri ev hapsi şartıyla tahliye, mahkemece reddedildi.

2019 Kasım ayında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 5. Sevimli Sokak'ta oturan Ayşe G., sevgilisi Alaattin O.'ya, İrfan Aksoy'un kendisine sosyal medya üzerinden cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığını söyledi. Ayşe G., İrfan Aksoy'u evlerine çağırırken, şahsın eve gelmesinin ardından tuvaletin kapı arkasında saklandığı yerden çıkan Alaattin O., Aksoy'a saldırarak elindeki oklava ile başına vurarak 2,5 saat boyunca darp etti. Ayşe G.'nin haber vermesi üzerine eve eski eltisi Medine Ş., ev sahibi Ufuk Y. ve Alaattin O.'nun arkadaşı Caner K. de geldi. Aksoy'un üzerindeki kanlı pantolon ve gömleği, ev sahibi Ufuk Y.'nin evinden getirdiği temiz elbiseler ile değiştirildi. Bir süre sonra Aksoy baygınlık geçirince, Ayşe G. 112 ekiplerini aradı. Ayşe G. sağlık çalışanlarına İrfan Aksoy'un merdivenden düştüğünü söyledi. Hastaneye kaldırılan İrfan Aksoy, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden Alaattin O. ile sevgilisi Ayşe G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki sevgili hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası, tutuksuz sanıklar Caner K., Medine Ş. ve Ufuk Y. hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Yenişehir Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe G. ile Bursa E Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin O., duruşmaya SEGBİS'le katılırken, tutuksuz sanıklar ise katılmadı.

"Videoların hesabını soracağını söyledi"

Mahkemede savunma yapan Ayşe G., olay tarihinden önce İrfan Aksoy'un sosyal medya hesabından kendisine cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini belirterek, "Bu durumu sevgilim Alaattin O.'ya anlattım. Alaattin, İrfan'ı eve çağırmamı istedi ve bu videoların hesabını soracağını söyledi. Ben 4 Kasım 2019'da İrfan'ı evime çağırdım. Alaattin evde saklandı. İrfan eve geldikten sonra oklavayla kafasına vurarak dövmeye başladı. Öldürme niyetimiz yoktu. Sadece korkutmak istedik. Ancak, Alaattin beni dinlemedi. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

"Eve geleceğinden haberim yoktu"

Duruşmada Alaattin O. ise sevgilisine gelen cinsel içerikli görüntülerden haberi olduğunu ancak olay günü Aksoy'un eve geleceğinden haberi olmadığını söyleyerek, "Eve gelen İrfan Aksoy'u bu sebeple darp ettim. Bir süre sonra fenalaşması üzerine ambulansa haber verdik. Ambulans görevlileri geldiğinde Ayşe onlara, 'Bu adam bana mutfak işi yapmaya gelmişti, merdivenden düştü' dedi. Ambulans görevlisi beni sorduğunda ise 'Bu adam yoldan geçiyordu, yardım için çağırdım' dedi. Amacım öldürmek değildi. Korkutmak istedim, çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Sanıklar Ayşe G. ile Alaattin O., ev hapsi şartıyla tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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