Çin ile İran arasında 25 yıllık işbirliği anlaması imzalandı
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Çin ile İran arasında 25 yıllık işbirliği anlaması imzalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Çin ile İran arasında 25 yıllık işbirliği anlaması imzalandı

Resmi temaslar kapsamında başkent Tahran'a giden Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

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Resmi temaslar kapsamında başkent Tahran'a giden Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören 25 yıllık anlaşma imzalandı.

Resmi temaslar kapsamında başkent Tahran'a giden Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.İkili görüşmenin ardından Pekin- Tahran arasında alanlarda iş birliğini kapsayan 25 yıllık anlaşma imzalandı.İran Dışişleri Bakanı Zarif'in davetlisi olarak Tahran'da bulunan Çinli mevkıdaşı Yi, ülke lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani ile de bir araya gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran ile Pekin arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasının iki ülke ilişkilerini daha görünür kılacağını ifade etti. İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul eden Ruhani, iki ülke arasında imzalanan anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İki ülke arasındaki iplomatik ilişkilerin 50. yılına girdiğine işaret eden Ruhani, iki ülkenin kalkınma ve altyapı konusunda imzaladığı anlaşmaların süratle hayata geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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