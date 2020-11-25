Çin Devlet Başkanı Xi'den Joe Biden'a tebrik
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Çin Devlet Başkanı Xi'den Joe Biden'a tebrik

25.11.2020 18:46 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:50
Çin Devlet Başkanı Xi'den Joe Biden'a tebrik

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a gönderdiği tebrik mesajında Çin ile ABD ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a gönderdiği tebrik mesajında Çin ile ABD ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin resmi olmayan sonucuna göre kazananı olan Joe Biden'ı tebrik etti. Böylelikle Çin lideri, ABD'nin yeni başkanını resmen tanıyarak kutlamış oldu. Çin Devlet Başkanı Xi, ABD'deki başkanlık seçiminden galip ayrılan Demokrat Parti adayı Joe Biden'a gönderdiği tebrik mesajında, Çin ile ABD ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Xi Jinping mesajında, Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesinin ilerletilmesinin iki ülkenin de çıkarına olduğu gibi, dünyanın beklentilerine de uyduğunu kaydetti. Xi, "İki ülkenin de çatışmama, zıtlaşmama, karşılıklı saygı ve kazan-kazan iş birliğini sürdürmesini, çatışmaları yönetmesini ve kontrol etmesini, Çin-ABD ilişkilerini sağlıklı ve istikrarlı bir yolda ilerletmesini ve küresel barış ve kalkınma davasının her iki ülke ve uluslararası toplum ile birlikte geliştirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan'ın da ABD'nin Başkan Yardımcısı olarak seçilen Kamala Harris'i tebrik ettiği bildirildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Çin'in Joe Biden ile Kamala Harris'i tebrik ettiği belirtilmiş, ancak Çin'in lider kadrosunun kutlama için resmi sonuçları beklediği kaydedilmişti.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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