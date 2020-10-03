Çin'den intikam gibi turizm!
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Çin'den intikam gibi turizm!

03.10.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:25
Çin'den intikam gibi turizm!

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla, başta başkent Pekin olmak üzere ülkenin dört bir yanında koronavirüs (Covid-19) gölgesinde törenler düzenlendi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla, başta başkent Pekin olmak üzere ülkenin dört bir yanında koronavirüs (Covid-19) gölgesinde törenler düzenlendi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kutlamalar paniğe neden oldu.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde göze çarpan kalabalık şaşkına çevirdi. Çin'de 'Altın Hafta' olarak adlandırılan tatilde, seyahat kısıtlamalarının ardından milyonlarca Çin vatandaşının ülke içindeki seyahati, dünya basını tarafından manşetlere taşındı. Bir çok uluslararası ajans olayı 'intikam turizmi' olarak adlandırdı. Tatil haftası olarak adlandırılan "Altın Hafta" boyunca salgın nedeniyle 600 milyon kişinin ülke içinde sehayat edeceği de açıklandı. Ulusal Bayram'ın ilk gününde turistik mekanlardaki kalabalık ise görenleri hayrete düşürdü.


Çin'den intikam gibi turizm!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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