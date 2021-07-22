Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33'e yükseldi
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Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33'e yükseldi

Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 8 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 8 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

Çin'in Henan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı selin bilançosu artıyor. Yerel yetkililer, yağışların yaklaşık 3 milyon kişiyi etkilediğini ve Perşembe günü yerel saatle 04.00 itibarıyla can kaybı sayısının 33'e yükseldiğini ve 8 kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu. Acil durum yönetimi departmanı, toplam 376 bin sakinin güvenli yerlere taşındığını aktardı. Eyalet hava durumu servisi, Henan'ın kuzeyindeki Xinxiang, Anyang, Hebi ve Jiaozuo kenti için fırtına uyarısını 4 aşamalı renk kodlu hava uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan kırmızıya yükseltti. Sel felaketi ayrıca, 215 bin 200 hektardan fazla alandaki ürüne zarar vererek yaklaşık 1.22 milyar yuan (yaklaşık 188.6 milyon ABD doları) zarara yol açtı.

Öte yandan, ölümlerden 12'sinin eyaletin başkenti Zhengzhou'da sel suları altında kalan metro tünelinde yaşandığı belirtilmişti. - PEKİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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