Çin'de Alışveriş Merkezinde Meydana Gelen Patlamalar Amatör Kamerada

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin'deki Wanda isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Alışveriş merkezinin farklı katlarında art arda meydana gelen patlamalar vatandaşlar tarafından da birçok noktadan kaydedildi. Yerel basın, bir kişinin, insanların üzerine patlayıcı attığını gördüklerini söylediklerini yazdı.

Kaynak: DHA