Çilekte Patlama Yaşanıyor

Samsun'da hemen her köşe başında göze çarpan çileğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 1-2 ay önce satılmaya başlanan çileğin kilosu 5 TL'ye düşünce oldukça ilgi gördü. İlk çıktığı zaman 15 TL'ye satılan çilek, fiyatın düşmesi ve tadıyla vatandaşa cazip geliyor.

Çileğin 5 TL'ye düşmesiyle rağbet gördüğünü belirten İlyas Sancak, "Çilek ilk çıktığında 15 TL'ydi. Şimdi 5 TL'ye kadar düştü. Mersin, Anamur, Silifke taraflarından geliyor. Samsun'un çileği haziran-temmuz gibi çıkar. Fiyat daha aşağıya düşmez. Fiyat 5 TL olunca çok satılıyor. Fiyat çıkınca doğal olarak ilgi azalıyor, fiyat düşünce ilgi artıyor" dedi.

Satışların iyi olduğunu dile getiren Resul Koçoğlu, "Çilek satışları patladı. Halde de çok var. Satışlar iyi gidiyor. Her yerde çilek bulmak mümkün" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA