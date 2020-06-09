Cihat Aşkın "Müzikli Sohbetler"in konuğu oldu
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Cihat Aşkın "Müzikli Sohbetler"in konuğu oldu

Keman sanatçısı Cihat Aşkın, "Hakan Şensoy ile Müzikli Sohbetler"in konuğu oldu.

Cihat Aşkın
09.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:37

Keman sanatçısı Cihat Aşkın, "Hakan Şensoy ile Müzikli Sohbetler"in konuğu oldu.

"Müzisyen Destek Fonu" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, İstanbul Müzik Festivali'nin Facebook ve Instagram sayfaları ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı? (İKSV) YouTube kanalından canlı yayımlandı.

Programı yöneten keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, salgın tedbirlerinin başlangıcından bugüne kadar Cihat Aşkın'ın internet ortamında 144 konser verdiğini, onlarca yeni kayıt paylaştığını ve ücretsiz online dersler yaptığını söyledi.

Aşkın ise çalışmalarının bütün yorgunluklara rağmen ayakta durmasını sağlayan çok büyük bir kuvvet olduğunu belirterek, "İnsan hayat boyunca birçok engelle karşılaşıyor. Bu salgın süreci sadece ülkemizde değil, bütün dünyada büyük bir dram oldu, özellikle sanatçılar için. Sanatçılar maalesef kendilerini ifade edecek mecra bulamadılar, işsiz kaldılar. Biz yine çok şanslıyız sanatımızı kurumlarım önderliğinde yapabiliyoruz." diye konuştu.

"Amacım sanatın iyileştirici gücünü insalığın hizmetine sunmak"

Bütün zorluklara rağmen sanatçının topluma umut vermesi gerektiğinin altını çizen Aşkın, bu süreçte yaptığı çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Tünelin ucunda bir ışık olduğunu söylemek için konserler yaptım. Salgın esnasında ilk günden itibaren yaptığım çalışmalar tamamen buna yönelikti. İlk defa bir pazar konseri ilan ettim ondan sonra her akşam değişik sosyal mecralarda canlı konserler vermeye başladım. Konserlerimin amacı Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirleri hatırlatmak ve insanlara bir umut olduğunu söylemek, sanatın iyileştirici gücünü insalığın hizmetine sunmaktı."

Hem Türkçe hem İngilizce olarak yaptığı yayınların sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada izlendiğini dile getiren Aşkın, "Macaristan, Portekiz, İngiltere, Almanya, İtalya ve Arnavutluk'un da arasında bulunduğu farklı ülkelerden canlı bağlantılarla bu konserleri gerçekleştirdik." dedi.

"Biz sanatçılar üretmek zorundayız"

Cihat Aşkın, "Biz sanatçılar her ne koşulda olursa olsun ifade etmek, üretmek zorundayız. Sadece sanatımızı dört duvar arasında laboratuvar ortamında yapamayız. Eğer toplum bizi dinlemezse, izlemezse, topluma bir mesajımız olmazsa ayaklardan biri eksik kalmış sayılır." değerlendirmesini yaptı.

Cihat Aşkın, kendini her gün geliştirdiğini, repertuvarı için kayıtlar yaptığını ve bunlardan bazılarını dinleyicilerle paylaştığını kaydetti.

Ayhan Turan, Doğan Güvenç, Cevad Memduh Altar ve Ömer Umar'a dair bilgiler veren ve hatıralarını paylaşan Aşkın, 5 sene önce kaybettiği babası Sami Aşkın'a ilişkin şunları söyledi:

"Sessiz bir insandı, hayatında en büyük düsturlardan biri iyilik yapmak ve insanları sevindirmekti. Babam çalışma disipliniyle beni çalışmaya endeksledi ve bana 'Çok iyi çalışırsan günün birinde dünya çapında bir insan olabilirsin. Bu yola baş koymuşsan yaptığın işi en iyi yap, bütün dünya seni tanısın.' demişti. Bir vizyon adamıydı, sanat aşığıydı. Kendisi hafız olduğu için Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilirdi. Bunun yanı sıra Türk müziğini, makamlarını da bilirdi. Nota bilmediği halde makamlar arasındaki geçişleri yapabilen, gazeller okuyabilen, müzik konusunda da çok aşina birisiydi. Saadettin Kaynak hocalarından biri olmuştu."

Babasının sanat aşkının emekli olduktan sonra hüsn-ü hat yazmaya başlamasıyla devam ettiğini anımsatan Aşkın, "Mürekkebini dahi kendi yapardı. Eski eserlerden, kitap, para ve pullarda koleksiyon yapardı. Hiç bitmeyen bir merak vardı. Son yıllarına kadar eli titrediği halde hat yazılarını yazama devam etti." dedi.

Mesleki hayatı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan bahseden Aşkın, son olarak Doruk Deniz Aksu ve Alpay Jan İnkılap ile birlikte yürüttükleri "Gençlik Atölyeleri" ile genç sanatçılara destek olmaya çalıştıklarını anlattı.

Aşkın, "Gençlik Atölyeleri"nde 1-15 Temmuz'da çevrimiçi uluslararası bir yaz okulu düzenleyeceklerini, Türkiye, Güney Amerika, İspanya, İtalya ve Almanya'dan öğretmenlerin de eğitimlerde yer alacağını sözlerine ekledi.

Etkinlik, Cihat Aşkın'ın Jean-Marie Leclair ve Ali Ekber Çiçek'in eserlerini kemanıyla icra etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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