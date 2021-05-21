CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Aydın Büyükşehir Belediye...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Dün Denizli'de kuraklığın tarıma olan etkisiyle ilgili incelemelerde bulunan Aygun, bugün de incelemelerde bulunmak üzere Aydın'a geldi. Başkan Çerçioğlu, beraberindeki heyetle Aydın'da incelemelerde bulunacak olan Aygun'a Büyükşehir Belediyesi'nin olası kuraklığa karşı aldığı tedbirleri paylaştı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Aygun, Başkan Çerçioğlu'na yapılan yatırımlar için tebrik etti.

Başkan Çerçioğlu ise CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı