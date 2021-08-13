CHP Sözcüsü Öztrak, Tekirdağ'da muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması
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CHP Sözcüsü Öztrak, Tekirdağ'da muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması

CHP Sözcüsü Öztrak, Tekirdağ'da muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, göreve gelmeleri durumunda muhtarlık yasası çıkaracaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, göreve gelmeleri durumunda muhtarlık yasası çıkaracaklarını söyledi.

Tekirdağ'daki bir otelde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Öztrak, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ve sonucunda hayatını kaybedenler için üzgün olduklarını belirtti.

Ölenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar dileyen Öztrak, "Bu doğa olayları karşısında önlem almamız gerekiyor. Bu çok büyük bir afet, burada felaketzedelerle pazarlık yapılmamalı. 300 senden, 200 benden lafları edilmesin. Canları geri getirmek mümkün değil ama uğranılan zararın tamamı eksiksiz karşılansın." dedi.

Öztrak, muhtarlarla ilgili çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Biz geldiğimizde bir muhtarlık yasası çıkartacağız. 82 kanun 354 maddeye dağılmış muhtarların görev, yetkileri ve sorumluluklarını tek bir kanunda toplayacağız." diye konuştu.

Muhtarların partisi olmadığını ancak onların da milletvekilleri gibi seçime girdiklerini anımsatan Öztrak, şunları kaydetti:

"Milletvekillerinin birleşik oy pusulası var ama muhtarlarda birleşik oy pusulası yok. Oy pusulasını kendi bastıracak, sandıkta var mı yok mu kendi bakacak, bunu ciddi bir eksiklik olarak görüyoruz ve diyoruz ki biz iktidara geldiğimizde seçim kanununda düzenleme yapacağız. Muhtarlarımızın da birleşik oy pusulası olacak. Milletvekilleri de muhtarlar da millete hizmet ediyor. Hatta muhtarlar vatandaşlara çok daha yakından hizmet ediyor. Onun için de söylediğimiz şey şu, muhtarların kanunen kendilerine verilen büroları olacak, her bir muhtarın yanında kendi seçeceği bir yardımcı personeli olacak, bunun da parasını devlet verecek."

Toplantıya, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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