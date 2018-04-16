CHP'nin Oturma Eylemi- Ağbaba - Gaziantep

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü savunanlar, tek adamlığa karşı hep birlikte OHAL'e 'hayır' demek için buradayız, 81 ilde meydanlardayız." dedi.

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'ta CHP il teşkilatlarınca OHAL'in kaldırılması için oturma eylemi yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Gaziantep'te Yeşilsu Meydanı'nda düzenlenen oturma eylemi öncesinde, bugün 81 ilde OHAL'a karşı çıkan siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve mağdurlarla alanlarda haykırdıklarını söyledi.

OHAL ile bağımsız mahkemelerin yok edildiğini ileri süren Ağbaba, "OHAL, Türkiye'de can ve mal güvenliğinin kalmadığı bir rejimin adıdır. 20 Temmuz'da başlayan sivil darbe süreci maalesef herkesi etkilemeye devam ediyor. OHAL, sorgusuz sualsiz insanların işinden atılmasıdır, taşeronlara kadro verilmemesidir." diye konuştu.

Ağbaba, OHAL'in "Türkiye'de hukukun askıya alındığı güçler ayrılığının adı" olduğunu iddia ederek, şöyle dedi:

"Demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü savunanlar, tek adamlığa karşı hep birlikte OHAL'e 'hayır' demek için buradayız, 81 ilde meydanlardayız. OHAL ile birlikte eli silahlı FETÖ darbecilerinin yapamadığı, Kanun Hükmü Kararnamelerle yapılmıştır. Düşünün ki eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı yapacakları ilk iş, meclisin yetkililerini askıya almaktı. Sivil darbecilerin 20 Temmuz'da yapmış olduğu şeyle aynıdır. Birilerinin silahla yapamadığı Kanun Hükmü Kararname ile yapılmış, meclisin yetkileri askıya alınmıştır. Biz Mustafa Kemal'in kurduğu mecliste, meclisin yetkilerini alıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Hep birlikte tekrar Türkiye'nin demokrasi adımı atması için tekrar yargının bağımsız olması için tekrar insanların özgürce düşündüğü bir Türkiye için sağcı solcu hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ne inanan herkesle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. OHAL rejimi son buluncaya kadar illerdeki ve meclisteki mücadelemiz devam edecek."

Ağbaba'nın konuşmasının ardından partililer, yaklaşık 30 dakika meydanda oturdu.

Adıyaman

Adıyaman'da kent merkezindeki Demokrasi Parkı önünde toplanan grup, OHAL'e tepki gösterdi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, burada yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin 21 aydan beri OHAL ile yönetildiğini söyledi.

KHK'lar eliyle halkın iradesinin gasp edildiğini savunan Çavuş, "Türkiye'yi tek tipe sokmak için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir." dedi.

"Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı ve milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeninin ortadan kalkmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Çavuş, şöyle konuştu:

"Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri, sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücüyle uygulanan sindirime politikaları son bulmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir. Sadece bu meydandan değil, Türkiye'nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara'daki saraylıları uyarıyoruz, bizler OHAL değil, demokrasi istiyoruz."

Oturma eylemine, Hatay Milletvekili Birol Ertem, Parti Meclis Üyesi Erbil Aydınlık, CHP İl Başkanı Deniz Çakmak da katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da CHP'nin Atatürk Bulvarı'ndaki binası önünde toplanan grup, "OHAL değil, demokrasi istiyoruz" yazılı pankart açarak, sloganlarla Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

CHP İl Başkanlığı Bilişim Sorumlusu Mehmet Kılıç, burada yaptığı konuşmada, ülkenin 21 aydır OHAL ile yönetildiğini söyledi.

OHAL istemediklerini belirten Kılıç, "İlan ederken 1,5 ay bile sürmeyecek dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri OHAL bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine artık yeter demeye başlamıştır." dedi.

Eyleme HDP üyelerinin de destek verdiği görüldü.

Kilis

Kilis'te de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, Atatürk büstü önünde bir süre oturdu.

Grup adına konuşan Gülçin Erdem Timur, "İktidar partisi ve destekçileri OHAL'i bir kez daha uzatmanın peşinde." ifadesini kullandı. Timur, "Bizim talebimiz kesindir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir." dedi.

Grup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da CHP İl Başkanlığının Müftülük Meydanı'ndaki binası önünde toplanan grup, oturma eylemi yaptı.

CHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ejder İşlek, grup adına yaptığı basın açıklamasında, "Sivil darbe ortamında, 'evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. 21 aydır süren OHAL ile ülkemizdeki baskı rejimi kurumsallaşmıştır. Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur." dedi.

Grup, İşlek'in açıklamasının ardından dağıldı.