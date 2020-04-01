CHP'li Yalım, kısıtlanan sektör çalışanlarına "ekonomik destek" istedi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Yalım, Uşak, Politika

CHP'li Yalım, kısıtlanan sektör çalışanlarına "ekonomik destek" istedi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, çalışmaları kısıtlanan sektörlerde çalışanların, asgari ücret düzeyinde maaşlarının ödenmesini, elektrik, su ve doğal gaz faturalarının devlet tarafından karşılanmasını istedi.

01.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:16
CHP'li Yalım, kısıtlanan sektör çalışanlarına

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, çalışmaları kısıtlanan sektörlerde çalışanların, asgari ücret düzeyinde maaşlarının ödenmesini, elektrik, su ve doğal gaz faturalarının devlet tarafından karşılanmasını istedi.

Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını sürecinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıkıntı içinde ilerlediğini, salgının pik yapma haftasında olduğunu söyledi.

Ölüm vakalarının günlük 3 haneli rakamlara gelmesinden endişe duyduklarını ifade eden Yalım, gelecek hafta vakaların düşüş yaşaması için bir eylemin gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Yalım, vatandaşların da bununla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeye çalıştığını gözlemlediklerini belirtti.

Seçim bölgesi Uşak'ta acil durum çağrısında bulunan birçok vatandaşın kendisine ulaştığını anlatan Yalım, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çalışmaları kısıtlanan 14 sektörde çalışan birçok vatandaş günlük kazanç elde etmektedir. Bu insanlar yiyecek ve erzak sıkıntısı çektiklerini iletiyorlar. Kapatılan sektörlerle alakalı 3 acil önlem alınması gerekiyor. Bunlardan ilki en azından asgari ücret düzeyinde maaşlarının ödenmesi gerekmektedir. İkincisi ise işverenlerin banka borçları süreç bitinceye kadar ötelenmelidir. Son olarak bu insanların elektrik, su ve doğal gaz borçları devlet tarafından karşılanmalıdır. Bunlar hükümetten acil talebimizdir."

Yalım, söz konusu sektörlerden günlük kazanç elde eden vatandaşlara gerekli desteğin sağlanmaması durumunda toplumsal olayların baş gösterebileceğini savundu.

Kaynak: AA

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