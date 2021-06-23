CHP'li Sarıbal: "TMO, çiftçiye kara gün yaratan bir ofis haline geldi"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO), "çiftçiye kara gün yaratan bir ofis" haline geldiğini iddia etti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO), "çiftçiye kara gün yaratan bir ofis" haline geldiğini iddia etti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kuraklık nedeniyle Antep fıstığı üretiminde ciddi sorun yaşandığını, bu nedenle gelecek 3 yıl üretimin ve kalitenin düşeceğini söyledi.

Gaziantep'te sulanan tarım arazisi oranının yalnızca yüzde 17 olduğunu dile getiren Sarıbal, Antep fıstığı üreticilerinin, GAP projesinin tamamlanmasını, bozuk sulama kanallarının tamiratının bir an önce yapılmasını ve zararlarının karşılanmasını beklediğini ifade etti.

TMO'nun, çiftçiden buğdayın tonunu 2 bin 250 liraya alırken 2 bin 475 liraya ithal ettiğini belirten Sarıbal, "TMO, çiftçinin kara gün dostu değil, çiftçiye kara gün yaratan bir ofis haline geldi." dedi.

Süt üreticileri ve besicilerin, hayvanlarına yedirdikleri yemin karşılığını ne sütte ne de ette alabildiğini aktaran Sarıbal, "Besici için bu durum Kurban Bayramı'na kadar devam edecek. Kurban Bayramı'nda istediği fiyatlardan satış olmazsa her gün binlerce lira zarar eden besici, hayvanlarını kesime gönderecek. Aynı durum süt üreticisi için de geçerli. Yol yakınken süt ve besicilerimize ucuz yemi sağlamak zorundayız. Ulusal Mera Islah Eylem Planı düzenleyip bir an önce bu yönde yatırım yapmalıyız." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu